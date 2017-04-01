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При любом розливе ртути

ЗВОНИТЕ 8(812)309-13-43 8(812)309-13-43 Заказать ликвидацию ртути

Внимание! Ртуть чрезвычайно опасна.

Даже одного разбитого градусника достаточно для того,

чтобы создать экологическую катастрофу в квартире или других помещениях.

 

Что нужно сделать?

— Прежде всего необходимо локализовать
и блокировать место розлива ртути;

— В данном помещение необходимо понизить
температуру воздуха ниже 18 градусов
(открыть одно окно, выключить батарею).

 Покинуть зараженное помещение.

Вы можете получить бесплатную
консультацию по телефонам горячей линии 24 часа:

8(812) 309-13-43 или 8(812) 649-98-03

 

Эксперт даст инструкцию:

-Что нужно делать именно в вашей ситуации.

-Как не разнести ртуть по другим помещениям.

-Как собрать ртуть и не отравиться.

Важно понимать, что только Эксперт
службы ртути со специальным оборудованием
способен найти все источники заражения.
После чего безопасно и полностью
 ликвидирует опасный металл.

Пары ртути- Невидимый Яд !

Что делать нельзя?

Категорически  нельзя
собирать ртуть при помощи пылесоса;

— Подметать ртуть веником;

— Выбрасывать разбившийся термометр
в мусоропровод;

— Стирать одежду и обувь, контактировавшие
с ртутью, в стиральной машине;

— Спускать ртуть в унитаз или канализацию.

—   Заниматься самодеятельностью и
игнорировать   инструкции  Эксперта
службы ртути.

 

— Нельзя находиться в зараженном помещении 
в маске от гриппа.

— Без специальных средств защиты «от ртути»
самостоятельный сбор опасен.

— Недопустимо дышать ядовитыми парами ртути!
Каждый вдох отравляет организм.

 

 ! ОПАСНО !
для  жизни и  здоровья

Заказать ликвидацию ртути
При уборке ртути необходимо соблюдать меры предосторожности:

— не ходить возле места разбития в носках, босиком или в тряпичной обуви;

— используйте бахилы или пакеты;

— нельзя находиться в помещении с температурой воздуха выше +18°C и наличием ртути;

— чем выше температура воздуха, тем активнее идет испарение;

— обеспечьте приток свежего воздуха, не создавая сквозняк;

— не пускайте детей и животных на грязные участки;

— не лейте масло на шарики, это затруднит их сбор;

— не собирайте ртуть в бытовых средствах защиты;

— не мойте поверхности от ртути — площадь заражения увеличивается;

Что следует знать о ртути?

Ртуть относится к ядовитым веществам первого класса опасности;

— Вызывает мгновенное отравление от легкой до тяжелой формы;

— Если своевременно не обезвредить ртуть — возможен летальный исход;

— Ртуть начинает активно испаряться уже при комнатной температуре;

 — Обязательно необходимо проводить проверку на анализаторе после любого сбора ртути;

— Плохо убранная ртуть от градусника может отравлять помещение до 5 лет;

— Вещество особенно опасно для детей и беременных женщин;

— Одного разбитого градусника достаточно для того, что бы создать экологическую катастрофу в помещении более 150 м2.

Первые признаки отравления парами ртути: Прочитать…