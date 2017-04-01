Что нужно сделать?

— Прежде всего необходимо локализовать

и блокировать место розлива ртути;

— В данном помещение необходимо понизить

температуру воздуха ниже 18 градусов

(открыть одно окно, выключить батарею).

— Покинуть зараженное помещение.

— Вы можете получить бесплатную

консультацию по телефонам горячей линии 24 часа:

Эксперт даст инструкцию:

-Что нужно делать именно в вашей ситуации.

-Как не разнести ртуть по другим помещениям.

-Как собрать ртуть и не отравиться.

Важно понимать, что только Эксперт

службы ртути со специальным оборудованием

способен найти все источники заражения.

После чего безопасно и полностью

ликвидирует опасный металл.