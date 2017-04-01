Внимание! Ртуть чрезвычайно опасна.
Даже одного разбитого градусника достаточно для того,
чтобы создать экологическую катастрофу в квартире или других помещениях.
— Прежде всего необходимо локализовать
и блокировать место розлива ртути;
— В данном помещение необходимо понизить
температуру воздуха ниже 18 градусов
(открыть одно окно, выключить батарею).
— Покинуть зараженное помещение.
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консультацию по телефонам горячей линии 24 часа:
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Эксперт даст инструкцию:
-Что нужно делать именно в вашей ситуации.
-Как не разнести ртуть по другим помещениям.
-Как собрать ртуть и не отравиться.
Важно понимать, что только Эксперт
службы ртути со специальным оборудованием
способен найти все источники заражения.
После чего безопасно и полностью
ликвидирует опасный металл.
Пары ртути- Невидимый Яд !
— Категорически нельзя
собирать ртуть при помощи пылесоса;
— Подметать ртуть веником;
— Выбрасывать разбившийся термометр
в мусоропровод;
— Стирать одежду и обувь, контактировавшие
с ртутью, в стиральной машине;
— Спускать ртуть в унитаз или канализацию.
— Заниматься самодеятельностью и
игнорировать инструкции Эксперта
службы ртути.
— Нельзя находиться в зараженном помещении
в маске от гриппа.
— Без специальных средств защиты «от ртути»
самостоятельный сбор опасен.
— Недопустимо дышать ядовитыми парами ртути!
Каждый вдох отравляет организм.
! ОПАСНО !
для жизни и здоровья
— не ходить возле места разбития в носках, босиком или в тряпичной обуви;
— используйте бахилы или пакеты;
— нельзя находиться в помещении с температурой воздуха выше +18°C и наличием ртути;
— чем выше температура воздуха, тем активнее идет испарение;
— обеспечьте приток свежего воздуха, не создавая сквозняк;
— не пускайте детей и животных на грязные участки;
— не лейте масло на шарики, это затруднит их сбор;
— не собирайте ртуть в бытовых средствах защиты;
— не мойте поверхности от ртути — площадь заражения увеличивается;
— Ртуть относится к ядовитым веществам первого класса опасности;
— Вызывает мгновенное отравление от легкой до тяжелой формы;
— Если своевременно не обезвредить ртуть — возможен летальный исход;
— Ртуть начинает активно испаряться уже при комнатной температуре;
— Обязательно необходимо проводить проверку на анализаторе после любого сбора ртути;
— Плохо убранная ртуть от градусника может отравлять помещение до 5 лет;
— Вещество особенно опасно для детей и беременных женщин;
— Одного разбитого градусника достаточно для того, что бы создать экологическую катастрофу в помещении более 150 м2.
— Первые признаки отравления парами ртути: Прочитать…