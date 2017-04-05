Любая интоксикация вызывает ответную реакцию организма, которая направлена на снижение рисков для здоровья человека. Особого внимания и решительных действий требуют случаи отравления ртутью. Они на прямую ведут к почечно-печеночной недостаточности и могут стать причиной летального исхода.
Организм ребенка слишком слаб, что бы противостоять губительному воздействию ртути на его здоровье. Интоксикация у детей протекает при более яркой симптоматике гораздо быстрее, чем у взрослых, и требует незамедлительной медицинской помощи.
МЕРКУАЛИЗМ
Человек может регулярно подвергаться воздействию ртутных паров и соединений, не подозревая об опасности. В течении нескольких лет такого близкого контакта с агресивной средой в организме концетрируется достаточное колличество токсичного металла для развития меркуриализма — хронического отравления ртутью.
Определить это заболевание можно по следующим признакам:
К наиболее ярким проявлениям меркуриализма относяться:
Последствия отравления ртутными парами
Наиболее опасна концентрация паров ртути в жилых помещениях и на производствах.
Люди, подвергаясь такой опасности, могут потерять физическое и психическое здоровье.
Внимание!
Если в помещение разбился любой ртутьсодержащий прибор (градусник, люминесцентная лампа и пр.) необходимо срочно вывести из него всех людей, вызывать специалистов по уборке ртути и провести контрольную проверку комнат на наличие паров этого металла.
Опасно для жизни и здоровья:
Провести уборку и проверку помещения на концентрацию ртути в воздухе могуть только специалисты аккредитованной лаборатории.
В Санкт-Петербурге эти услуги оказывает служба «Эксперт-Ртути» Вызов
Нормативные показатели при замере ртутных паров не должны превышать 0,0003 мг/м3.
Лечение при отравлении ртутью
Лечение ртутной интоксикации требует исключительно профессионального подхода и не может проводиться самостоятельно. Для этого человека отправляют в стационар.
Если отравление ядовитым металлом имеет хранический характер, то пациенту для реабилитации рекомендуется санаторный курс и обязательная смена места работы.
В список медицинских препаратов входит:
Ртуть и ее пары особо опасны в жилых и закрытых помещениях.
Не занимайтесь самостоятельным сбором, вызовите специалистов!
x
Обратите внимание!
При отравлении ртутью беременная женщина испытывает симптомы, схожие с токсикозом. Что бы избежать дополнительных переживаний, позаботьтесь о чистоте квартиры, заранее вызовете экспертов, проверить жилье на наличие ртутных паров.
В помещении где разбился градусник, или люминисцентная лампа, находиться беременным женщинам, детям, как и всем остальным опасно для жизни и здоровья. Это может стать причиной тяжелых патологий плода или привести к его потере.
Опасность ртути при беременности: симптомы и последствия.
Во время беременности женский организм мобилизует все силы на защиту и развитие плода. Будущая мать становиться беззащитной перед любой опасностью. Если в это время допустить интоксикацию ртутными парами, может серьезно пострадать здоровье ее, и будущего ребенка.
Симптомы отравления ртутью при беременности:
Последствия отравления ртутью при беременности.
Чем грозит интоксикация «живым серебром» при беременности?
Наиболее ярким примером отравления ртутью в истории служит болезнь Минаматы, которая в середине XX века поразила жителей одного из регионов Японии. Причиной этой трагедии в 1956 году стала халатность руководства одной из компаний, которое допустило выброс ртутьсодержащих отходов в океан. Как результат, десятки тысяч пострадавших.
Каждая будущая мать, с момента зачатия отвечает не только за себя, но и за здоровье будущего ребенка. Поэтому задолго до его рождения она должна позаботиться о чистоте и безопасности своего жилища (особенно если оно съемное). Сегодня можно проверить любую квартиру на наличие паров ядовитого металла и провести демеркуризацию помещения, что бы предотвратить отравление ртутью во время беременности и после рождения ребенка.
Разбив градусник, кинулась собирать ртуть. Крупные шарики удалось собрать, но куча мелких разлетелись по ковру, под мебель и в щели между полом и плинтусом. НачиталЧитать далее...
Была в гостях у подруги ,её старшая дочь разбила градусник . Сразу стали думать ,что делать ,спросили совет в нашем мамском чате. Кто то предлагал самим убрать ,а кто-Читать далее...
Недавно возникла неприятная ситуация. Пришлось прибегнуть к использованию ртутного градусника, потому что электронный вышел из строя. По случайности при встряхивЧитать далее...
Случайно разбили в квартире градусник. Что делать непонятно, помню еще школьные уроки по ОБЖ вроде, на которых объясняли, как себя вести в подобных случаях. Я решилЧитать далее...
Тоже была очень неприятная ситуация со стеклянным градусником на ртути. Дал дочери померить температуру, когда она заболела, сам не посмотрел, что показывает и не вЧитать далее...
Разбился градусник. Сами убрали. Вызывали для проверки. Специалисты нашли остатки ртути, и обнаружили серьезное превышение по заражению. Все убрали и обработали. МЧитать далее...
Помогал другу с переездом, все мелкие, хрупкие и ценные вещи в мою машину сложили. Коробку с лекарствами тоже и как-то она по недосмотру под стопку книг попала. КартоЧитать далее...
Давно хотела избавиться от ртутного градусника. Обычно, то времени не хватало, то что-либо отвлекало. Всегда боялась, что кто-нибудь из нашей семьи случайно разобьёЧитать далее...
Есть еще в нашей стране профессионалы. Что все таки обнадеживает! Наше ОГУП занимается поставкой для различных госпредприятий и учебных заведений, оборудования иЧитать далее...
Когда разбился ртутный градусник во время встряхивания, меня бросило в холодный пот, ведь дома дети, что теперь будет. Быстренько сказала всем одеться, смотреть подЧитать далее...
Вот есть же золотое правило, ничего никогда не откладывай на потом. Если решил, то делай! Потому что этого самого потом может уже и не будет. Сколько раз собиралась эЧитать далее...
Наша химико-физическая лаборатория занимается различными электрохимическими исследованиями, полярографическим анализом и многим другим... Поэтому у нас много прЧитать далее...
На днях я случайно разбила градусник. Измеряла температуру, положила градусник на стол, не успела оглянуться, как кот своим хвостом уронил ртутный градусник на пол.Читать далее...
Стряхивал градусник и случайно метнул его в стену. Стекла и ртуть разлетелись вокруг. Стал осматривать место происшествия и обалдел.... Ртуть повсюду, как пыль, на теЧитать далее...
В школе я хорошо училась и с химией у меня все отлично было. Поэтому что такое ртуть я знаю и понимаю и чем она опасна тоже! На этот счет никаких иллюзий и всяких авосЧитать далее...
Вчера тоже разбили градусник. Оставила на 5 минут мужа с ребенком. Пока муж был в танках, мелкий добрался до футляра с градусником на столе. Я только и услышала бздынЧитать далее...
Выражаю большую благодарность службе «Эксперт ртути» за оперативную помощь и подробную консультацию! Разбила градусник, вызвали службу, вскоре приехал специалисЧитать далее...
Сегодня днем из моих кривых рук вывалился ртутный градусник. Ну и страху же я натерпелась! Ртутные шарики валялись на полу среди осколков, а я не знала, что делать иЧитать далее...
Два дня назад мой маленький сын случайно разбил оставленный по недосмотру старый ртутный градусник. Шарики ртути разлетелись по всему полу , меня охватила паника,Читать далее...
Мой ребенок разбил градусник, у меня произошла паника, ведь в доме ребенок, я по наслышке знала, что ртуть очень ядовитое вещество, которое может доставить множествЧитать далее...
Наша дочь недавно разбила градусник.Я сходу полез в инет. О парах ртути очень много написано и ее вреде особенно на организм маленьких детей. Нашел несколько служб.Читать далее...
С любым человеком могут случиться неприятные ситуации , в одной из них побывал я когда кот лазая на подоконнике столкнул аптечку , градусник в дребезги и ртуть вытеЧитать далее...
И в нашем доме случилось ЧП! Разбили градусник! Позвонили в данную службу , нам провели инструктаж и приехали в назначенное время для замеров и устранения последствЧитать далее...
Очень запомнился случай, который существенно растревожил покой размеренной жизни нашей семьи. Как- то супруга позвонила мне на роботу и встревоженным голосом сообЧитать далее...
Ребята молодцы всё делают быстро, четко и профессионально. Муж разбил градусник, были в панике все. Хорошо что мы знали о существовании такой службы. Сразу же позвонЧитать далее...
Как ни странно,но все мы когда-нибудь и разбиваем градусник.Как оказалось это очень опасно для здоровья,по сколько он содержит ртуть,а это яд!Вот и у меня случилось,Читать далее...