Вызвать помощь
При любом розливе ртути
ЗВОНИТЕ 8(812)309-13-43 8(812)309-13-43 Заказать ликвидацию ртути

Список статей:

Инструктаж Эксперта

8(812)309-13-43

Признаки отравления ртутью

Любая интоксикация вызывает ответную реакцию организма, которая направлена на снижение рисков для здоровья человека. Особого внимания и решительных действий требуют случаи отравления ртутью. Они на прямую ведут к почечно-печеночной недостаточности и могут стать причиной летального исхода.


первичные признаки отравления ртутью
  • металлический привкус
  • головная боль
  • отсутствие аппетита
  • боль при глотании
  • общая слабость
  • избыточное слюноотделение
  • воспаление десен и кровотечение
  • тошнота, рвота
вторичные признаки отравления ртутью
  • нетерпимая боль в животе
  • слизистый понос с кровью
  • кашель, одышка
  • воспаление легочной ткани
  • катар дыхательных путей
  • боли в груди
  • сильнейший озноб, температура тела до 38-40℃
  • выявление опасного металла в анализах мочи
Все перечисленные симптомы одинаковы для взрослых и детей
Обратите внимание

Организм ребенка слишком слаб, что бы противостоять губительному воздействию ртути на его здоровье. Интоксикация у детей протекает при более яркой симптоматике гораздо быстрее, чем у взрослых, и требует незамедлительной медицинской помощи.

image webpimage jpg

МЕРКУАЛИЗМ
 
Человек может регулярно подвергаться воздействию ртутных паров и соединений, не подозревая об опасности. В течении нескольких лет такого близкого контакта с агресивной средой в организме концетрируется достаточное колличество токсичного металла для развития меркуриализма — хронического отравления ртутью.
 
Определить это заболевание можно по следующим признакам: 

  • повышенная утомляемость;
  • беспричинная сонливость;
  • общая слабость;
  • головокружение;
  • мигреньж
  • психоэмоциональные растройства: нарушение внимания, памяти, мышления, неконтролируемая раздражительность.

 
К наиболее ярким проявлениям меркуриализма относяться:

  • «ртутный тремор», т.е. дрожание рук, ног, губ и век при сильных эмоциональных переживаниях;
  • увеличение щитовидной железы;
  • нарушение сердечного ритма и артериального давления.

 

image webpimage jpg

Последствия отравления ртутными парами

  1. Нарушения психики.
  2. Ослабление всех функций организма.
  3. Возникновение внутриутробных патологий у беременных женщин.
  4. Летальный исход.

Наиболее опасна концентрация паров ртути в жилых помещениях и на производствах.
Люди, подвергаясь такой опасности, могут потерять физическое и психическое здоровье.

Внимание!

Если в помещение разбился любой ртутьсодержащий прибор (градусник, люминесцентная лампа и пр.) необходимо срочно вывести из него всех людей, вызывать специалистов по уборке ртути и провести контрольную проверку комнат на наличие паров этого металла.

 

Опасно для жизни и здоровья:

  1. Самостоятельная уборка ртутных шариков.
  2. Самостоятельная утилизация обломков приборов.
  3. Надеяться на сквозное проветривание.

image webpimage jpg

Провести уборку и проверку помещения на концентрацию ртути в воздухе могуть только специалисты аккредитованной лаборатории.
В Санкт-Петербурге эти услуги оказывает служба «Эксперт-Ртути» Вызов

Помните!

Нормативные показатели при замере ртутных паров не должны превышать 0,0003 мг/м3.

image webpimage jpg

Лечение при отравлении ртутью

Лечение ртутной интоксикации требует исключительно профессионального подхода и не может проводиться самостоятельно. Для этого человека отправляют в стационар.

Если отравление ядовитым металлом имеет хранический характер, то пациенту для реабилитации рекомендуется санаторный курс и обязательная смена места работы.
 
В список медицинских препаратов входит:

  • зостерин ультра;
  • унитиол;
  • метионин;
  • таурин;
  • димеркаптосукциновая кислота и пр.

 

image webpimage jpg

Мнение эксперта:

Пары ртути очень токсичны, и особо опасны для детей, беременных женщин,
людей любого возраста, в анамнезе которых есть хронические заболевания.
Если у вас раз паров могут специальные службы. До приезда специалиста
исключите самодеятельность выведите всех людей, плотно закройте дверь.
Если ртуть попала на кожу-обильно промыть участки кожи водой с
хозяйственным мылом, не менее 10-15 минут. Если появятся какие-то симптомы
(головная боль, тошнота, металлический привкус)-обратитесь к врачу.

Евгения Маркова, врач инфекционист

 

Ртуть и ее пары особо опасны в жилых и закрытых помещениях.
Не занимайтесь самостоятельным сбором, вызовите специалистов!

 

Пройди тест за 2 минуты и оцени
степень опасности заражения

начать тестирование

 

Обратите внимание!

При отравлении ртутью беременная женщина испытывает симптомы, схожие с токсикозом. Что бы избежать дополнительных переживаний, позаботьтесь о чистоте квартиры, заранее вызовете экспертов, проверить жилье на наличие ртутных паров.

В помещении где разбился градусник, или люминисцентная лампа, находиться беременным женщинам, детям, как и всем остальным опасно для жизни и здоровья. Это может стать причиной тяжелых патологий плода или привести к его потере.

image webpimage jpg

Опасность ртути при беременности: симптомы и последствия.

Во время беременности женский организм мобилизует все силы на защиту и развитие плода. Будущая мать становиться беззащитной перед любой опасностью. Если в это время допустить интоксикацию ртутными парами, может серьезно пострадать здоровье ее, и будущего ребенка.
 

Симптомы отравления ртутью при беременности:

  • cлабость, апатия, вялость;
  • сонливость, упадок сил;
  • отсутствие аппетита;
  • боли в животе, тошнота, рвота;
  • головные боли, головокружение, мигрень;
  • одышка, боль в горле;
  • металлический привкус на языке и деснах.

Последствия отравления ртутью при беременности.
Чем грозит интоксикация «живым серебром» при беременности?

  1. Поражение почек, печение, желчного пузыря.
  2. Развитие гипертонии.
  3. Выкидыш на ранних и поздних сроках беременности.
  4. Концентрация ртути в плаценте: плод не получает достаточного колличества кислорода, начинается гипоксия, которая ведет к серьезным физическим и психическим патологиям.
  5. Негативное воздействие на развитие центральной нервной системы приводит к повышенной возбудимости, может стать причиной тяжелых умственных патологий.

 

image webpimage jpg

Болезнь Минаматы

Наиболее ярким примером отравления ртутью в истории служит болезнь Минаматы, которая в середине XX века поразила жителей одного из регионов Японии. Причиной этой трагедии в 1956 году стала халатность руководства одной из компаний, которое допустило выброс ртутьсодержащих отходов в океан. Как результат, десятки тысяч пострадавших.
 

image webpimage jpg

Умная мама — здоровый ребенок

Каждая будущая мать, с момента зачатия отвечает не только за себя, но и за здоровье будущего ребенка. Поэтому задолго до его рождения она должна позаботиться о чистоте и безопасности своего жилища (особенно если оно съемное). Сегодня можно проверить любую квартиру на наличие паров ядовитого металла и провести демеркуризацию помещения, что бы предотвратить отравление ртутью во время беременности и после рождения ребенка.
 

Связаться со специалистом

 

  • Разбив градусник, кинулась собирать ртуть. Крупные шарики удалось собрать, но куча мелких разлетелись по ковру, под мебель и в щели между полом и плинтусом. Начитал

    Читать далее...

  • Была в гостях у подруги ,её старшая дочь разбила градусник . Сразу стали думать ,что делать ,спросили совет в нашем мамском чате. Кто то предлагал самим убрать ,а кто-

    Читать далее...

  • Недавно возникла неприятная ситуация. Пришлось прибегнуть к использованию ртутного градусника, потому что электронный вышел из строя. По случайности при встряхив

    Читать далее...

  • Случайно разбили в квартире градусник. Что делать непонятно, помню еще школьные уроки по ОБЖ вроде, на которых объясняли, как себя вести в подобных случаях. Я решил

    Читать далее...

  • Тоже была очень неприятная ситуация со стеклянным градусником на ртути. Дал дочери померить температуру, когда она заболела, сам не посмотрел, что показывает и не в

    Читать далее...

  • Разбился градусник. Сами убрали. Вызывали для проверки. Специалисты нашли остатки ртути, и обнаружили серьезное превышение по заражению. Все убрали и обработали. М

    Читать далее...
  • Игорь Мухин: 15.11.19, 04:26

    Помогал другу с переездом, все мелкие, хрупкие и ценные вещи в мою машину сложили. Коробку с лекарствами тоже и как-то она по недосмотру под стопку книг попала. Карто

    Читать далее...

  • Давно хотела избавиться от ртутного градусника. Обычно, то времени не хватало, то что-либо отвлекало. Всегда боялась, что кто-нибудь из нашей семьи случайно разобьё

    Читать далее...
  • Игорь Лапин: 12.11.19, 10:53

    Есть еще в нашей стране профессионалы. Что все таки обнадеживает! Наше ОГУП занимается поставкой для различных госпредприятий и учебных заведений, оборудования и

    Читать далее...

  • Когда разбился ртутный градусник во время встряхивания, меня бросило в холодный пот, ведь дома дети, что теперь будет. Быстренько сказала всем одеться, смотреть под

    Читать далее...
  • Кира Ларина: 31.07.19, 11:13

    Вот есть же золотое правило, ничего никогда не откладывай на потом. Если решил, то делай! Потому что этого самого потом может уже и не будет. Сколько раз собиралась э

    Читать далее...
  • Ирина Лянина: 17.07.19, 11:46

    Наша химико-физическая лаборатория занимается различными электрохимическими исследованиями, полярографическим анализом и многим другим... Поэтому у нас много пр

    Читать далее...
  • Елена Кель: 16.07.19, 01:02

    На днях я случайно разбила градусник. Измеряла температуру, положила градусник на стол, не успела оглянуться, как кот своим хвостом уронил ртутный градусник на пол.

    Читать далее...

  • Стряхивал градусник и случайно метнул его в стену. Стекла и ртуть разлетелись вокруг. Стал осматривать место происшествия и обалдел.... Ртуть повсюду, как пыль, на те

    Читать далее...
  • Ирина Томина: 09.04.19, 11:05

    В школе я хорошо училась и с химией у меня все отлично было. Поэтому что такое ртуть я знаю и понимаю и чем она опасна тоже! На этот счет никаких иллюзий и всяких авос

    Читать далее...

  • Вчера тоже разбили градусник. Оставила на 5 минут мужа с ребенком. Пока муж был в танках, мелкий добрался до футляра с градусником на столе. Я только и услышала бздын

    Читать далее...
  • Анна Микирей: 05.10.18, 02:11

    Выражаю большую благодарность службе «Эксперт ртути» за оперативную помощь и подробную консультацию! Разбила градусник, вызвали службу, вскоре приехал специалис

    Читать далее...
  • Катя Уткина: 06.06.18, 11:18

    Сегодня днем из моих кривых рук вывалился ртутный градусник. Ну и страху же я натерпелась! Ртутные шарики валялись на полу среди осколков, а я не знала, что делать и

    Читать далее...

  • Два дня назад мой маленький сын случайно разбил оставленный по недосмотру старый ртутный градусник. Шарики ртути разлетелись по всему полу , меня охватила паника,

    Читать далее...

  • Мой ребенок разбил градусник, у меня произошла паника, ведь в доме ребенок, я по наслышке знала, что ртуть очень ядовитое вещество, которое может доставить множеств

    Читать далее...

  • Наша дочь недавно разбила градусник.Я сходу полез в инет. О парах ртути очень много написано и ее вреде особенно на организм маленьких детей. Нашел несколько служб.

    Читать далее...
  • Артур Демидов: 20.02.18, 09:00

    С любым человеком могут случиться неприятные ситуации , в одной из них побывал я когда кот лазая на подоконнике столкнул аптечку , градусник в дребезги и ртуть выте

    Читать далее...

  • И в нашем доме случилось ЧП! Разбили градусник! Позвонили в данную службу , нам провели инструктаж и приехали в назначенное время для замеров и устранения последств

    Читать далее...
  • Олег Власюк: 11.02.18, 10:40

    Очень запомнился случай, который существенно растревожил покой размеренной жизни нашей семьи. Как- то супруга позвонила мне на роботу и встревоженным голосом сооб

    Читать далее...
  • Дашка Бондарь: 08.02.18, 09:17

    Ребята молодцы всё делают быстро, четко и профессионально. Муж разбил градусник, были в панике все. Хорошо что мы знали о существовании такой службы. Сразу же позвон

    Читать далее...

  • Как ни странно,но все мы когда-нибудь и разбиваем градусник.Как оказалось это очень опасно для здоровья,по сколько он содержит ртуть,а это яд!Вот и у меня случилось,

    Читать далее...

    При заказе онлайн скидка 5%



    Выберите услугу: