Признаки отравления ртутью

Любая интоксикация вызывает ответную реакцию организма, которая направлена на снижение рисков для здоровья человека. Особого внимания и решительных действий требуют случаи отравления ртутью. Они на прямую ведут к почечно-печеночной недостаточности и могут стать причиной летального исхода.

первичные признаки отравления ртутью металлический привкус

головная боль

отсутствие аппетита

боль при глотании

общая слабость

избыточное слюноотделение

воспаление десен и кровотечение

тошнота, рвота вторичные признаки отравления ртутью нетерпимая боль в животе

слизистый понос с кровью

кашель, одышка

воспаление легочной ткани

катар дыхательных путей

боли в груди

сильнейший озноб, температура тела до 38-40℃

выявление опасного металла в анализах мочи

Все перечисленные симптомы одинаковы для взрослых и детей

Обратите внимание Организм ребенка слишком слаб, что бы противостоять губительному воздействию ртути на его здоровье. Интоксикация у детей протекает при более яркой симптоматике гораздо быстрее, чем у взрослых, и требует незамедлительной медицинской помощи.

МЕРКУАЛИЗМ



Человек может регулярно подвергаться воздействию ртутных паров и соединений, не подозревая об опасности. В течении нескольких лет такого близкого контакта с агресивной средой в организме концетрируется достаточное колличество токсичного металла для развития меркуриализма — хронического отравления ртутью.



Определить это заболевание можно по следующим признакам:

повышенная утомляемость;

беспричинная сонливость;

общая слабость;

головокружение;

мигреньж

психоэмоциональные растройства: нарушение внимания, памяти, мышления, неконтролируемая раздражительность.



К наиболее ярким проявлениям меркуриализма относяться:

«ртутный тремор», т.е. дрожание рук, ног, губ и век при сильных эмоциональных переживаниях;

увеличение щитовидной железы;

нарушение сердечного ритма и артериального давления.

Последствия отравления ртутными парами

Нарушения психики. Ослабление всех функций организма. Возникновение внутриутробных патологий у беременных женщин. Летальный исход.

Наиболее опасна концентрация паров ртути в жилых помещениях и на производствах.

Люди, подвергаясь такой опасности, могут потерять физическое и психическое здоровье.

Внимание! Если в помещение разбился любой ртутьсодержащий прибор (градусник, люминесцентная лампа и пр.) необходимо срочно вывести из него всех людей, вызывать специалистов по уборке ртути и провести контрольную проверку комнат на наличие паров этого металла. Опасно для жизни и здоровья: Самостоятельная уборка ртутных шариков. Самостоятельная утилизация обломков приборов. Надеяться на сквозное проветривание.

Провести уборку и проверку помещения на концентрацию ртути в воздухе могуть только специалисты аккредитованной лаборатории.

В Санкт-Петербурге эти услуги оказывает служба «Эксперт-Ртути» Вызов

Помните! Нормативные показатели при замере ртутных паров не должны превышать 0,0003 мг/м3.

Лечение при отравлении ртутью

Лечение ртутной интоксикации требует исключительно профессионального подхода и не может проводиться самостоятельно. Для этого человека отправляют в стационар.

Если отравление ядовитым металлом имеет хранический характер, то пациенту для реабилитации рекомендуется санаторный курс и обязательная смена места работы.



В список медицинских препаратов входит:

зостерин ультра;

унитиол;

метионин;

таурин;

димеркаптосукциновая кислота и пр.

Мнение эксперта: Пары ртути очень токсичны, и особо опасны для детей, беременных женщин,

людей любого возраста, в анамнезе которых есть хронические заболевания.

Если у вас раз паров могут специальные службы. До приезда специалиста

исключите самодеятельность выведите всех людей, плотно закройте дверь.

Если ртуть попала на кожу-обильно промыть участки кожи водой с

хозяйственным мылом, не менее 10-15 минут. Если появятся какие-то симптомы

(головная боль, тошнота, металлический привкус)-обратитесь к врачу. Евгения Маркова, врач инфекционист

Ртуть и ее пары особо опасны в жилых и закрытых помещениях.

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Обратите внимание!

При отравлении ртутью беременная женщина испытывает симптомы, схожие с токсикозом. Что бы избежать дополнительных переживаний, позаботьтесь о чистоте квартиры, заранее вызовете экспертов, проверить жилье на наличие ртутных паров.

В помещении где разбился градусник, или люминисцентная лампа, находиться беременным женщинам, детям, как и всем остальным опасно для жизни и здоровья. Это может стать причиной тяжелых патологий плода или привести к его потере.

Опасность ртути при беременности: симптомы и последствия. Во время беременности женский организм мобилизует все силы на защиту и развитие плода. Будущая мать становиться беззащитной перед любой опасностью. Если в это время допустить интоксикацию ртутными парами, может серьезно пострадать здоровье ее, и будущего ребенка.

Симптомы отравления ртутью при беременности: cлабость, апатия, вялость;

сонливость, упадок сил;

отсутствие аппетита;

боли в животе, тошнота, рвота;

головные боли, головокружение, мигрень;

одышка, боль в горле;

металлический привкус на языке и деснах.

Последствия отравления ртутью при беременности.

Чем грозит интоксикация «живым серебром» при беременности?

Поражение почек, печение, желчного пузыря. Развитие гипертонии. Выкидыш на ранних и поздних сроках беременности. Концентрация ртути в плаценте: плод не получает достаточного колличества кислорода, начинается гипоксия, которая ведет к серьезным физическим и психическим патологиям. Негативное воздействие на развитие центральной нервной системы приводит к повышенной возбудимости, может стать причиной тяжелых умственных патологий.

Болезнь Минаматы

Наиболее ярким примером отравления ртутью в истории служит болезнь Минаматы, которая в середине XX века поразила жителей одного из регионов Японии. Причиной этой трагедии в 1956 году стала халатность руководства одной из компаний, которое допустило выброс ртутьсодержащих отходов в океан. Как результат, десятки тысяч пострадавших.



Умная мама — здоровый ребенок

Каждая будущая мать, с момента зачатия отвечает не только за себя, но и за здоровье будущего ребенка. Поэтому задолго до его рождения она должна позаботиться о чистоте и безопасности своего жилища (особенно если оно съемное). Сегодня можно проверить любую квартиру на наличие паров ядовитого металла и провести демеркуризацию помещения, что бы предотвратить отравление ртутью во время беременности и после рождения ребенка.



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